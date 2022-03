San Calogero, la casa della cultura prende forma. L’amministrazione: «Presto l’inaugurazione»

Prende forma a San Calogero la tanto attesa Casa della Cultura. Lo rendono noto gli amministratori comunali in un post social con il quale ripercorrono l’iter delle attività: «Dopo le diverse traversie che, avevano visto i lavori bloccarsi per un periodo piuttosto lungo, l’amministrazione Maruca ha dato priorità di impegno affinché riprendessero, non solo i lavori, ma che i tempi di realizzazione del progetto fossero anche contingentati ai tempi essenzialmente tecnici». [Continua in basso]

In tale contesto «dai rilievi effettuati sul posto – fanno presente – sembra proprio che la struttura sia in fase di completamento, almeno per quanto riguarda il piano strada». L’attesa resta alta: «Speriamo di inaugurare l’opera definitiva già in primavera e consegnare questa importante struttura alla nostra comunità, unico interesse di questa amministrazione, e ai suoi cittadini».