“Trofeo Carmelo Ranieri” a Vibo Marina: arriva il plauso di Caffo e Calvetta

Il sistema produttivo vibonese reagisce con determinazione agli eventi avversi che si susseguono da tempo innescando profonde crisi economiche e sociali che dal livello globale, a cascata, interessano anche quello nazionale e locale. Si moltiplicano, infatti, sul territorio, iniziative che muovono da un’imprenditoria sana e desiderosa di riacquistare operatività affermando esperienza, competenza, qualità quali brand di eccellenza aziendale nonché territoriale.



Una nuova, recente, è il “Trofeo Carmelo Ranieri”, evento con il quale Franco Ranieri, noto imprenditore vibonese del settore nautico alla guida dell’Azienda Marina Carmelo, ha voluto arricchire le Regate del XV Campionato di Vela d’Altura, organizzate dal Circolo Velico Santa Venere, ultima delle quali domenica scorsa, 20 marzo, ha animato il porto di Vibo Marina e la costa fino alla vicina Pizzo, con la partecipazione di 14 imbarcazioni e professionisti provenienti da varie località della Calabria e di un numeroso pubblico che ha seguito interessato l’avvincente competizione. Un modo per Franco Ranieri di onorare la memoria del padre Carmelo, fondatore negli anni ’70 della storica attività che oggi continua ad essere un punto di riferimento qualificato per la nautica nazionale ed internazionale, ma anche per promuovere l’importanza strategica del porto di Vibo Marina e della sua vocazione turistica, in cui la nautica da diporto e le attività connesse assumono importanza primaria per l’economia del borgo marinaro, come anche per quella provinciale e regionale. Uno spirito di iniziativa a cui Sebastiano Caffo e Bruno Calvetta, rispettivamente commissario e segretario generale della Camera di Commercio di Vibo Valentia, plaudono sottolineandone pregio ed efficacia. [Continua in basso]

«L’imprenditoria vibonese – dicono Caffo e Calvetta – dà prova di grande capacità di ripresa e resilienza mostrando il valore del coraggio e dell’intraprendenza, esaltato particolarmente da quelle aziende storiche che nel tempo hanno saputo non solo resistere a contingenze avverse, quanto, soprattutto, crescere e innovare. La Camera di Commercio di Vibo Valentia non può che rendere merito ai nostri imprenditori capaci, tenaci e lungimiranti che individualmente, o anche in rete con altri attori locali, sanno dare corpo ad attività attrattive e coinvolgenti che conferiscono dinamicità sociale ed economica al territorio quali segnali di ripresa effettivi e significativi. L’ente camerale vibonese – sottolineano il commissario Caffo e il segretario Calvetta – è vicino a loro e li affianca con una programmazione mirata anche a sostenerne idee e progetti, nell’obiettivo comune di rilanciare l’eccellenza dell’imprenditoria locale determinando nuovo sviluppo occupazionale, economico e sociale».