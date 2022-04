A Tropea campagna di prevenzione dei rischi connessi all’uso di internet

“Una vita da social” farà tappa a Tropea la campagna di sensibilizzazione che il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca promuove per mettere in guardia i ragazzi dai rischi connessi all’utilizzazione della rete internet. Martedì 5 aprile, un truck, messo a disposizione dalla Polizia Postale, sosterà presso l’area di parcheggio di Marina dell’Isola, dalle ore 9 alle ore 13, ed accoglierà gli studenti delle scuole secondaria di primo e secondo grado per diffondere una cultura della sicurezza online in modo da offrirgli occasioni di riflessione ed educazione per un uso consapevole degli strumenti digitali.



«L’obiettivo – spiega l’amministrazione comunale – è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti attraverso il diario di bordo https://www.facebook.com/unavitadasocial/ potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo».