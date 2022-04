Stadio “Rizzo”: il Comune revoca la gestione dell’impianto all’Asd Sant’Onofrio

«Una notizia che non avremmo mai voluto dare agli sportivi, ma soprattutto ai nostri concittadini: l’amministrazione comunale ha revocato la proroga della convenzione della gestione dell’impianto sportivo con la seguente motivazione: non si riconoscono i lavori eseguiti al campo sportivo. Eppure era sufficiente effettuare un semplice sopralluogo e tutti avrebbero constatato che le opere realizzate sono tante e sotto gli occhi di tutti. Sono così tanti i lavori da aver trasformato la “vecchia” struttura in una “nuova”, tra le più belle ed efficienti della Calabria. E per noi questo è motivo di vanto, mentre per l’amministrazione, invece, è stato motivo di “revoca”.



A darne notizia sono i vertici dell’associazione Asd di Sant’Onofrio (a cui era affidata appunto la gestione dell’impianto), secondo i quali «i motivi non sono chiari, ma tra le azioni dei primi 100 giorni la nuova amministrazione aveva segnato la revoca della concessione dello stadio “Rizzo” alla Asd Sant’Onofrio, perché la “gestione” era tra le prime questioni urgenti da risolvere! Chissà perché? Forse abbiamo fatto troppo? Forse siamo stati troppo visionari? Forse siamo andati oltre? La domanda è una: chissà chi non si trova d’accordo con le nostre scelte e a chi stiamo dando “fastidio”. Ad ottobre del 2021 – si legge in una nota – quando la nuova amministrazione comunale si è insediata, noi abbiamo rappresentato lo stato dell’arte, nel corso di un incontro ufficiale di saluto, durante il quale – nella qualità di “gestori” – abbiamo fornito all’Ente comunale la massima disponibilità ed il massimo impegno, al fine di una proficua collaborazione, rappresentando con sincerità e in trasparenza ciò che avevamo realizzato e i progetti in itinere. Ma, dopo pochi giorni da quell’incontro, l’amministrazione (invece di ringraziarci ed aiutarci) ha pensato bene di adottare azioni contro la nostra “gestione” sportiva, con l’obiettivo dichiarato di mandarci via dal campo sportivo, “revocando” la convenzione. La giunta ha subito deliberato (senza alcun preavviso) la “revoca” della convenzione». [Continua in basso]

A questo punto, i vertici dell’Asd, confessa che «non potevamo stare zitti e non potevamo stare fermi: siamo stati costretti a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, per contrastare questo “strano” atto amministrativo. Lo abbiamo fatto per fare chiarezza e per “mettere in salvo” i numerosi progetti ed i numerosi finanziamenti messi a disposizione dello stadio “Rizzo”. Siamo certi di aver operato bene in questi primi tre anni di gestione e per il solo interesse pubblico. Altri, forse, hanno interessi diversi dai nostri, ma noi andremo avanti per la nostra strada e continueremo a lavorare per il bene comune.

Ringraziamo ogni persona e ogni società sportiva che in questi mesi hanno inviato messaggi di solidarietà nei nostri confronti: amici, sostenitori, autorità sportive, associazioni di Sant’Onofrio e di altri Comuni (vicini e non) che sostengono chiaramente il nostro modo di fare. Siamo certi – questa la conclusione della nota stampa – che i nostri concittadini sapranno valutare il nostro operato e sosterranno la nostra associazione».