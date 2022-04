Vibo, il messaggio del questore: «Terra assetata di giustizia, aiutateci a cambiare le cose» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Aiutateci in questo percorso di legalità per far sì che questa terra che è assetata di giustizia diventi più vivibile e più sicura», è il messaggio che il questore di Vibo Valentia Raffaele Gargiulo ha rivolto alla comunità vibonese. E lo ha fatto nel corso della cerimonia celebrativa del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. «Un percorso di legalità che deve essere intrapreso da ognuno di noi, solo tutti insieme, istituzioni, forze dell’ordine e cittadini, possiamo vincere questa battaglia». [Continua in basso]

Davanti a uno schieramento di 140 allievi del 216° corso di formazione. Alla presenza delle massime autorità istituzionali e degli studenti delle scuole vibonesi, il questore ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel corso degli ultimi 12 mesi caratterizzati dalla presenza del Covid. «Non solo ci siamo sempre stati, ma abbiamo intensificato i controlli per contenere la diffusione del virus».

Per questo impegno il Presidente della Repubblica ha concesso quest’anno la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato, per le attività svolte durante la pandemia, eccezionale banco di prova che ha evidenziato lo spirito di servizio che caratterizza l’attività di ciascun poliziotto. «Siamo soddisfatti dell’attività che abbiamo espletato», ha quindi rivolto un ringraziamento alle poliziotte e ai poliziotti per il loro impegno convinto che si possa fare sempre meglio per il bene della comunità.