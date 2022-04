Parghelia, il sindaco si improvvisa “vigile del fuoco” e salva un rondone

Non sempre i sindaci sono “in giacca e cravatta” e non è detto che si diano da fare solo in Municipio. A Parghelia, il primo cittadino Antonio Landro è infatti intervenuto personalmente per salvare un rondone rimasto incastrato sul tetto di un palazzo e che senza un provvidenziale intervento sarebbe sicuramente morto, avendo in tutti i modi cercato – ma inutilmente – di liberarsi e spiccare il volo. Ecco, dunque, che il primo cittadino non ha esitato a salire su una gru per recuperare il rondone, ormai privo di forze, riuscendo a portarlo giù nel giro di poco tempo. Il volatile, pur con qualche difficoltà iniziale, ha quindi ripreso il volo fra la gioia delle tante persone che hanno assistito all’intervento di salvataggio e recupero.