Fondazione Natuzza: la Festa della Mamma si terrà il prossimo 8 maggio

Si svolgerà il prossimo 8 maggio la manifestazione che rievoca il 35esimo anniversario della nascita della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati e che commemora la Festa della Mamma. Ad annunciarlo è la stessa realtà di religione e di culto voluta dalla Serva di Dio Natuzza Evolo per la realizzazione della Villa della Gioia. Il programma della giornata prevede, alle 7.30, l’apertura del cancelli della grande spianata che ospita l’insieme di strutture religioso-socio-assistenziali. Il tutto, in attesa che, alle 10.30, il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, presieda la celebrazione eucaristica all’aperto, sul sagrato della “grande chiesa”, la cui intitolazione e apertura al culto è prevista per il prossimo 6 agosto. In occasione della Festa della Mamma dell’8 maggio, la visita alla tomba della mistica con le stigmate – morta nel giorno di Ognissanti del 2009 e sepolta nella vicina casa per anziani “Monsignor Pasquale Colloca” – sarà possibile fino a mezz’ora prima dell’inizio e al termine della santa messa celebrata dal presule miletese. [Continua in basso]

Quest’anno, così come annuncia la stessa Fondazione presieduta da Pasquale Anastasi, non si svolgerà, invece, la tradizionale processione per le vie cittadine di Paravati, con la statua del “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” nelle sembianze di una giovinetta, così come la vedeva Mamma Natuzza nel corso delle sue molteplici apparizioni. I rappresentanti dei Cenacoli mariani (sparsi in tutto il mondo su input dell’umile donna calabrese), nell’occasione saranno invitati, tra l’altro, «a partecipare alla giornata di preghiera senza il proprio stendardo». Nell’annunciare la data di svolgimento dell’evento, la Fondazione ricorda, infine, che in quella giornata la stessa rimarrà aperta fino alle ore 19 «per garantire a tutti di vivere liberamente la propria fede».