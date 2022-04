Pasquetta, tempo instabile in Calabria: forte vento sulle coste e ancora pioggia

Deboli rovesci e temperature frizzantine per la giornata di lunedì. Ecco le previsioni

ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di Pasquetta. Residua instabilità mattutina su Sicilia e Calabria con qualche veloce pioggia. Venti forti sui settori centro-meridionali dove i mari risulteranno molto mossi. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. [Continua in basso]

Previsione in Calabria zona per zona

Litorale ionico meridionale . Nubi sparse sul Litorale ionico meridionale. Vento da Nord-Ovest con intensità di 22 km/h. Raffiche fino a 27 km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 11 °C e massime comprese tra 12 e 17 °C.

. Nubi sparse sul Litorale ionico meridionale. Vento da Nord-Ovest con intensità di 22 km/h. Raffiche fino a 27 km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 11 °C e massime comprese tra 12 e 17 °C. Litorale ionico settentrionale. Pioggia intermittente e schiarite. Vento da Nord-Nord-Ovest con intensità di 29 km/h. Raffiche fino a 45 km/h. Temperature minime comprese tra 2 e 11 °C e massime comprese tra 8 e 17 °C.

Litorale tirrenico centrale. Qualche nube sparsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da NW con intensità di 20 km/h. Possibili raffiche fino a 27 km/h. Temperature minime comprese tra 5 e 11 °C e massime comprese tra 10 e 15 °C.

Litorale tirrenico meridionale. Deboli rovesci di pioggia. Vento da Nord-Ovest con intensità di 25 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature minime comprese tra 7 e 12 °C e massime comprese tra 10 e 16 °C.

Litorale tirrenico settentrionale. Nubi sparse sul Litorale tirrenico settentrionale. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord con intensità di 15 km/h. Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperature minime comprese tra 4 e 10 °C e massime comprese tra 13 e 18 °C.

Aspromonte – Le Serre. Prevista pioggia debole. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da NW con intensità di 24 km/h. Possibili raffiche fino a 32 km/h. Temperature minime comprese tra 0 e 10 °C e massime comprese tra 4 e 15 °C.

La Sila. Precipitazioni a carattere di pioggia debole. Vento da Nord con intensità di 17 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperature minime comprese tra -1 e 8 °C e massime comprese tra 5 e 14 °C.

Pollino. Qualche nube sparsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperature minime comprese tra 1 e 9 °C e massime comprese tra 10 e 17 °C.

Pianura Catanzarese. Nubi e schiarite sul Catanzarese. Vento da Nord-Nord-Ovest con intensità di 17 km/h. Raffiche fino a 28 km/h. Temperature minime comprese tra 4 e 11 °C e massime comprese tra 9 e 15 °C.