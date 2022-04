Tropea, Centro studi Galluppiani: di scena la filosofia degli utopisti

Il Centro studi Galluppiani di Tropea ha organizzato per sabato prossimo, 23 aprile, nella sede di Palazzo Santa Chiara, la presentazione del volume “Da Tommaso Campanella a Pasquale Galluppi, il filosofo della Città (im)possibile”, a cura di Francesco De Carolis. Introdurrà Luciano Meligrana (presidente del “Centro studi Galluppiani”) e modererà Rocco Pititto. Discuteranno poi Pasquale Giustiniani (professore della facoltà di “Teologica dell’Italia meridionale”) e Francesco De Carolis (curatore del volume). Hanno annunciato, tra gli altri, la loro presenza il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, la giornalista Vittoria Saccà, don Pasquale Russo, la presidente dell’associazione Sos Kairo Beatrice Lento. Come raccontato dall’autore nel volume «la città ideale diventa il sogno di una generazione di filosofi meridionali come Campanella, Galluppi, Jerocades, che alla tristezza e alla durezza dei tempi contrappongono il sogno di una città diversamente pensata e realizzata. Nel volume, facendo riferimento al periodo temporale considerato, sono ripresi alcuni dei temi maggiormente significativi con riferimento a Campanella e a Galluppi».