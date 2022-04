Aumentano le partite Iva in Calabria: il dato nel Vibonese

Nel corso del 2021 in Calabria sono state aperte 16.454 nuove partite Iva, con un incremento del 12,37% rispetto all’anno precedente. In particolare nella provincia di Cosenza si è registrato l’aumento maggiore con 6.365 nuove aperture (+15%). Seguono Vibo Valentia sempre con +15% e Crotone con +13%. È quanto emerge dall’Osservatorio sulle partite Iva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che evidenzia inoltre come l’incremento a doppia cifra abbia riguardato tutta la penisola: nel corso del 2021 sono state infatti registrate 549.500 partite Iva, in aumento del 18.2% rispetto all’anno precedente, frutto del “rimbalzo” dopo la flessione del 2020.