David di Donatello, la calabrese Swamy Rotolo migliore attrice non protagonista

di Alessia Principe



La calabrese Swamy Rotolo si aggiudica il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. La 17enne di Gioia Tauro ha recitato nell’ultimo film diretto da Jonas Carpignano “A Chiara”. La premiazione è avvenuta ieri sera, nel corso della cerminia tenuta a Cinecittà e presentata da Carlo Conti e Drusilla Foer. «Ringrazio l’Accademia del Cinema Italiano – ha detto commossa sul palco di Cinecittà la giovane attrice – la mia famiglia che mi ha sempre sopportato e sostenuto, i miei amici, le mie sorelle e Jonas che oltre va essere un fratello mi ha fatto conoscere questo mondo». [Continua in basso]

Il film diretto da Jonas Carpignano racconta la storia di Chiara Guerrasio, secondogenita di quindici anni di Claudio e Carmela. Tutta la famiglia è riunita per festeggiare i 18 anni della sorella più grande di Chiara. Tutti sembrano contenti e affiatati, malgrado la sana competizione che c’è tra Chiara e sua sorella sulla pista da ballo. Il giorno dopo la festa, Claudio lascia, senza preavviso, Gioia Tauro. Chiara, dal carattere forte e determinato, vuole capire cos’è che ha spinto suo padre a partire. Tutto questo la porterà a guardare i suoi cari e la sua città con occhi nuovi e a interrogarsi sul suo futuro.

Nulla da fare, invece, per la categoria miglior sceneggiatura originale, in cui concorreva, e nulla da fare per “Una Femmina” del regista cosentino Francesco Costabile in lizza nella categoria miglior regista esordiente e miglior ace ehy in originale. Dopo l’esclusione agli Oscar Sorrentino si consola in patria: “È stata la mano di Dio” si porta a casa il premio per miglior film, regia, attrice non protagonista Teresa Saponangelo, fotografia e David giovani. [Continua in basso]