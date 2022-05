Gerocarne, al via l’evento per promuovere artigianato ed enogastronomia

“Artigianato ed Enogastronomia in Calabria”: è così che si chiama l’evento organizzato dal Comune di Gerocarne, dalla Pro loco di Gerocarne, dall’Epli e dal Parco naturale regionale delle Serre che si terrà domenica 15 maggio 2022 alle ore 10 in piazza “Papa Giovanni Paolo II”. Una giornata dedicata alla cultura del cibo e dell’artigianato in Calabria, a cui prenderanno parte le varie Pro loco della regione con i loro stand. Previsti i saluti di Michele Manno (presidente Pro loco di Gerocarne), Vitaliano Papillo (sindaco di Gerocarne), Pasquale Ciurleo (presidente nazionale Epli) e Alfonsino Grillo (commissario del Parco naturale regionale delle Serre). Interverranno varie figure, tra cui Sabatino Santo (segretario Pro loco di Gerocarne), Raffaele Fresca (imprenditore e artigiano), Tina Soriano (presidente del Confartigianato di Vibo Valentia), Rocco Colacchio (presidente di Confindustria di Vibo Valentia), Salvatore Solano (presidente della provincia di Vibo Valentia) e Giuseppina Ierace (presidente Epli Calabria). A Dalia Nesci, sottosegretario di Stato per il Sud e la Coesione Territoriale, affidate invece le conclusioni. L’iniziativa sarà moderata da Paolo De Pace, vicepresidente della Pro loco di Gerocarne.