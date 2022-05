Il Comune di Zambrone compie duecento anni: festeggiamenti insieme alle scuole

Cerimonia voluta dall'amministrazione guidata dal sindaco Corrado L'Andolina per ricordare l'istituzione della municipalità. Coinvolti anche bambini e ragazzi

Il Comune di Zambrone compie duecento anni: una ricorrenza importante, che l’amministrazione comunale ha deciso di celebrare insieme a bambini e ragazzi delle scuole locali. «Una giornata densa di emozione – ha commentato il sindaco Corrado L’Andolina -. Per celebrare l’anniversario dell’istituzione della municipalità, il Comune di Zambrone ha proposto una cerimonia e riflessione insieme agli allievi delle scuole del capoluogo. La proposta è stata supportata dai volontari del Servizio civile nazionale e patrocinata dall’Istituto comprensivo “Don F. Mottola” di Tropea». [Continua in basso]

Il primo a prendere la parola durante l’evento di questa mattina è stato il professore Roberto Mazzitelli, il quale ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le scuole in un percorso di approfondimento storico sulla realtà locale. È stata poi la volta del sindaco, che ha ricordato come questa cerimonia sin da 2016 è sempre stata celebrata, ad eccezione di questi due anni di pandemia. Ed ha esaltato il valore culturale, storico e identitario di tale ricorrenza. Un messaggio di auguri è anche pervenuto dal dirigente scolastico Francesco Fiumara, assente per forza maggiore.

Gli allievi, preparati dai docenti di strumento musicale, hanno poi intonato i due inni nazionali: quello italiano e francese, in onore a re Gioacchino Murat che firmò il decreto regio 922 istitutivo, fra l’altro, del Comune di Zambrone. Il tutto impreziosito dai cartelloni raffiguranti le vicende del monarca francese, realizzati dai bambini della scuola elementare. [Continua in basso]