Vibo Marina, spiaggia di via Vespucci: il parcheggio rimane gratuito

«Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Vibo Marina la sede territoriale dell’Autorità di sistema portuale che consentirà di avvicinare i servizi ai cittadini e agli imprenditori. La sede è stata collocata nei pressi del piazzale dell’eliporto che, su sollecitazione del sindaco, Maria Limardo da qualche anno viene destinato a parcheggio. In uno spirito di collaborazione tra istituzioni, e grazie alla disponibilità manifestata dall’Autorità di sistema, l’area continuerà a rimanere destinata alla sosta. I cittadini avranno ancora il loro parcheggio gratuito per accedere alla spiaggia di via Vespucci». A darne notizia è l’amministrazione comunale di Vibo Valentia.