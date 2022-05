La scomparsa di Carlo Morello, la figlia: «Vi racconto chi era mio padre»

di Mariella Epifanio

Quella piccola grande radio, che aveva fatto conoscere Zambrone a tutta Italia e il mondo della musica agli Zambronesi

Quando una persona ti apre il cuore e l’anima, lì serve restare in un rispettoso silenzio ed iniziare ad ascoltare le vibrazioni dei ricordi, ciò che la memoria riporta alla vita tra la felicità del vissuto e la malinconia del distacco.

Stare ad ascoltare la figlia di Carlo Morello (classe '49), parlare del suo papà e allo stesso tempo, di una parte della storia più bella di Zambrone e della storia radiofonica del sud d'Italia, mi ha fatto commuovere e sentirmi fortunata a poter accogliere i sentimenti più intimi che una figlia nutre per il suo genitore a poche giorni dal distacco.

Il logo di Vip radio



Carlo Morello ci ha lasciati pochi giorni fa, il creatore di Vip Radio, ha lasciato questa vita terrena tra le braccia di sua figlia Corinna e la vicinanza della moglie Mimma, nella sua collina.

E’ stato colui che ha segnato nella piccola comunità di Zambrone, uno sparti tempo, una sorta di stargate, tra la Zambrone del passato e il suo prestigioso salto nel futuro, quello fatto di giovani, della musica leggera italiana (I Teppisti dei Sogni, I Nomadi, i Dik Dik, e tanti altri), della musica straniera e delle mode di quel tempo che, anche grazie all’esperienza della radio, arrivarono più velocemente anche in un piccolo angolo di Calabria, conosciuto fino ad allora per la bellezza paesaggistica, la produzione vinicola, agricola in genere e soprattutto, della cipolla rossa di Tropea che aveva un treno privato per portare al nord una prelibatezza da cucina, conosciuta oggi in tutto il mondo.

La radio, nata il 7 gennaio del 1980, fu tirata su a spese di Carlo. Nacque nella casa popolare del padre per poi spostarsi in altre sedi. I giovani del paese, incuriositi, facevano la spola presso Vip Radio che in breve tempo divenne prima la radio di Zambrone e poi, di tutto il sud d’Italia. I ragazzi avevano le chiavi e si succedevano ad orari concordati per la programmazione musicale. Una intuizione fantastica di fiducia che Carlo ebbe per attirare più velocemente la loro attenzione, per coinvolgerli e condividere questa grande passione per la musica.

Carlo era un uomo moderno, libero, fu una mente geniale. La sua virtù fu la pazienza di cercare e poi accogliere, i giovani del paese. Virtù che gli servì per far diventare grande la radio che tra l’86 e il 91, fu inserita nel circuito di Top Italia Radio, un insieme di circa 100 radio che trasmettevano in contemporanea, in alcune fasce orarie. Successivamente, diventò anche televisione locale.

Creava per ogni ragazzo o ragazza che frequentava la radio e ne curava qualche sezione, nomi di fantasia. Una sorta di nome d’arte. Nomi che ancora oggi, ragazze e ragazzi di ieri, oggi adulti genitori o addirittura nonni, ricordano con fierezza. Fece creare diversi loghi, ancora oggi simboli della storia più bella di Zambrone, che ebbero addirittura un premio a Ginevra.

La somma vinta fu devoluta in parte ad una associazione di bambini disabili e in parte ad un’altra che lottava contro l’estinzione dei panda, uno dei protagonisti dei loghi che ebbe la radio. Faceva anche dei concorsi a premi tra gli ascoltatori. Molti ricordano ancora i bei regali messi in palio e vinti grazie agli sponsor che Carlo contattava per mantenere la radio. E frequenti erano anche gli eventi creati in paese tra i giovanissimi, come le corse e le attività sportive a premi.

Creò sull’onda della più famosa trasmissione televisiva di Striscia la notizia, la rubrica Satirica “Scivola la notizia”. Organizzò e partecipò ad altri eventi come “Miss Moto”, “Miss Gran Prix”, “Miss Italia Sud” e “Teen Ager 1988”. Collaborò con RK, la più famosa e seguita tra le televisioni locali, da cui nacque un grande rapporto di amicizia fraterna con il suo Direttore Franco Iannuzzi, scomparso un anno fa e pioniere della tv in Calabria.

Vinse il premio “Qualità e Professionalità” arrivando al secondo posto, nell’indagine AUDITEL ’88 per gli ascolti più alti nel sud d’Italia. Da 19000 a 23000 ascoltatori al giorno.

Quella piccola grande radio, che aveva fatto conoscere Zambrone a tutta Italia e il mondo della musica agli Zambronesi, era diventata la casa di molti. Era diventata la famiglia di Carlo, il luogo in cui anche la famiglia stessa lo aiutava con la programmazione, in cui si vedevano e pranzavano spesso per poter stare insieme, in cui c’era una rubrica dedicata alla figlia di appena 8 anni, che faceva intervenire e scegliere le canzoni di Cristina D’Avena.

Carlo Morello e i giovani di Zambrone

La radio terminò questa magnifica esperienza nel 1994. Tanti i ricordi, tante le storie raccontate e ancora da raccontare, che rapiscono chiunque inizi a parlare di quando a Zambrone c’era Vip Radio e “Carlo da Radio”, le sue amicizie tra i vip, i cantanti famosi, i dj del momento. Solo per citarne alcuni, L’Olandese Volante, Pappalardo, Milk And Coffee.

Il telefono squillava da un piccolo edificio nel cuore antico di Zambrone. Una voce chiedeva una dedica sulla scelta di una canzone. Il disco in vinile iniziava a trasmettere la musica della nostra fanciullezza, dei tempi più belli che abbiamo vissuto. Tempi di lentezza in cui la vita aveva un sapore diverso, più intenso, più vero.