Gratteri a rischio attentato, da “Umanesimo sociale” solidarietà e vicinanza

«Le notizie riportate dalla stampa lasciano sgomento ed incredulità in tutti noi e dimostrano, ancora una volta, come la lotta al fenomeno criminale sia una partita tutta da giocare e vincere ad ogni costo con coraggio e profondo impegno. La posta in gioco è la legalità dei nostri territori». Così i componenti dell’associazione presieduta da Domenico Consoli “Umanesimo Sociale” di Vibo Valentia, i quali esprimono «piena solidarietà e vicinanza» al procuratore Nicola Gratteri dopo che i servizi segreti stranieri hanno svelato un piano della ‘ndrangheta teso a uccidere il capo della Dda di Catanzaro. [Continua in basso]

«La Calabria – proseguono – “onesta” è al suo fianco nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Questo ennesimo progetto criminale ai danni del giudice, dimostra quanto di positivo è stato fatto in questi anni nella lotta alla ‘ndrangheta e quanto ancora si deve fare per estirpare il fenomeno alla radice. La lotta ai clan ed al traffico di stupefacenti ha contributo a rendere i nostri territori in parte liberi da ogni forma e/o logica di omertà e di condizionamento “mafioso”. Nessuno potrà cancellare le meravigliose pagine di legalità scritte in questi anni dal procuratore Gratteri nella nostra terra. Per tali ragioni, siamo sicuri che questo triste evento non potrà scalfire la corazza di ogni servitore dello Stato e di quella moltitudine di calabresi di provata onestà».



Quindi la conclusione: «Il nostro auguro è che le autorità competenti, di concerto con le forze dell’ordine, possano fare chiarezza su una vicenda a dir poco aberrante. Il mondo della politica, le istituzioni ed il mondo dell’associazionismo devono interrogarsi su quali strumenti adoperare per appoggiare tutti quegli eroi che – concludono dalla sede dell’associazione – silenziosamente combattono ogni giorno la battaglia al crimine organizzato».