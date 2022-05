Vibo, La Ribalta presenta il concorso nazionale di monologhi e corti

Il laboratorio teatrale illustrerà i dettagli in una conferenza stampa. L'evento “Lo strappo nel cielo di carta” si terrà poi il primo giugno

L’associazione e laboratorio teatrale “La ribalta” di Vibo Valentia, con la collaborazione del Comune e di “Vibo Capitale del libro 2021”, ha organizzato una conferenza stampa di presentazione del concorso nazionale per monologhi e corti teatrali dal nome “Lo Strappo nel cielo di carta”. L’evento si terrà nella sala consiliare del comune di Vibo Valentia giorno 17 maggio alle ore 12.00.

All’interno della stessa rassegna, il primo giugno prossimo, al cinema teatro moderno di Vibo Valentia, si esibiranno, con monologhi e corti teatrali, diverse compagnie provenienti da tutta Italia. «La giuria qualificata – spiegano gli organizzatori – composta da Annarosa Macrì, Ruggero Pegna, Ivan De Paola, Paolo Ascagni e Claudio Rombolà, giudicherà i lavori decretando i vincitori per le varie categorie in gara».