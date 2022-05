Anche Monterosso avrà una panchina gialla per sensibilizzare sull’endometriosi

Una panchina gialla per sensibilizzare la popolazione sull’endometriosi: anche il Comune di Monterosso Calabro aderisce al progetto Endopank dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte”. L’inaugurazione della panchina avverrà venerdì 13 maggio alle ore 17, in piazza Arnoldo Farina. Interverranno il sindaco Antonio Lampasi e la referente locale dell’associazione Carmen Amato.

La panchina gialla – spiega l’amministrazione comunale -, collocata nel piazza antistante la sede municipale, intende contribuire a rompere il silenzio e a sensibilizzare la cittadinanza su una patologia che accomuna circa 3 milioni di donne in Italia e 176 milioni in Europa; una malattia invisibile che arreca dolori, problemi e disagi, ma che presenta aspetti ancora misconosciuti per via delle difficoltà diagnostiche, della complessità della patologia, dei percorsi differenziati dal punto di vista terapeutico dato che i diversi stadi della malattia e la diversa tipologia delle pazienti richiedono approcci e trattamenti diversificati. L’associazione “La voce di una è la voce di tutte”, diffusa a livello nazionale, porta avanti i progetti mirati a rompere il silenzio e dare voce ad una patologia considerata cronica ed invalidante per le donne.

Quella di Monterosso sarà la nona ad essere inaugurata in Calabria dal sodalizio. Nel Vibonese la Endopank è già presente a Spadola, Dasà, Francavilla Angitola e Gerocarne.