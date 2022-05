Jovanotti sceglie la Calabria per il suo ultimo videoclip: «È una terra meravigliosa»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Jovanotti incantato da Scilla è stato accolto da numerosi fan che da ieri lo hanno atteso nel borgo di Chianalea, diventato set del suo ultimo video musicale. Dopo essersi rigenerato godendosi l’alba vista mare e portate a termine le riprese in barca, il cantante si è spostato nella Locride dove ha anche grandi progetti per il tour estivo che ci ha raccontato con un sorriso ricco di aspettative. [Continua in basso]

«Ho avuto in questi giorni una vista incredibile – ha dichiarato il cantautore parlando di Scilla – questo è meraviglioso davvero, è uno dei posti più incredibili che abbia mai visto. Per quanto riguarda il party a Roccella è tutto pronto. Stiamo lavorando tutti i giorni e sarà qualcosa di bello, non vedo l’ora anche perché ho un bel ricordo del 2019, fu una delle tappe più incredibili di sempre per questo abbiamo raddoppiato. Saranno due giorni e sarà ancora meglio».

