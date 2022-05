Parco delle Serre, trasmessi i nomi dei candidati in lizza per l’incarico di presidente

Trasmessi i nominativi che compongono la rosa dei candidati per la scelta del nuovo presidente del Parco naturale delle Serre. «Per come previsto dallo Statuto – ha dichiarato la presidente Melania Carvelli – ho trasmesso al presidente del Consiglio regionale della Calabria l’elenco dei nominativi indicati dalla Comunità del Parco. A seguito della sollecitazione pervenuta dall’onorevole Mancuso, ho proceduto a convocare la Comunità del Parco che, con larghissima partecipazione, ha indicato i nominativi candidati ad assumere la guida dell’Ente Parco. La massiccia presenza dei rappresentanti della comunità locale -ha poi aggiunto – è segno di quanto sentita sia la necessità di una guida stabile per l’Ente». [Continua in basso]

In tale contesto «la rosa dei candidati sarà utilizzata dal presidente del Consiglio per la nomina del presidente del Parco, figura ormai assente da più di dieci anni. La nomina potrà portare l’auspicata stabilità agli Organi di governo dell’Ente ormai in regime di commissariamento da troppo tempo.

Le opportunità offerte dalla programmazione regionale, da quella europea e dal Pnrr – conclude Carvelli – non possono sfuggire ai territori dell’area interna ricompresi nel Parco e solo una guida stabile e con un orizzonte temporale pluriennale può conseguire i risultati che il territorio si aspetta».

