“Searching for Italy”: l’attore americano Stanley Tucci fa tappa a Tropea

Torna Stanley Tucci con Searching for Italy per la CNN. In questa seconda serie verrà dato ampio risalto alla Calabria, terra d’origine del grande attore e anchorman statunitense. E proprio Tropea farà parte del racconto che verrà preparato e proposto al pubblico statunitense. Le riprese si svolgeranno nella giornata di lunedì 16 maggio e la puntata sarà poi visibile sulla CNN alle ore 21.00 di New York, ore 15 italiane, una delle prossime domeniche. A darne notizia è l’amministrazione comunale della cittadina tirrenica.



“Stanley Tucci: Searching for Italy” è uno spettacolo americano di viaggi e cibo. La serie segue Stanley Tucci, candidato all’Oscar, che viaggia per l’Italia visitando ogni regione ed esplorandone le culture, la cucina e la storia. La seconda stagione di “Stanley Tucci: Searching for Italy”, vincitore dell’Emmy Award 2021 per l’Outstanding Hosted Nonfiction Program, ha debuttato domenica 1° maggio sulla CNN. Il canale tv aveva, infatti, annunciato la messa in onda di una nuova programmazione di viaggio per CNN Original Series.