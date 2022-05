Motoraduno a Tropea, i fondi che verranno raccolti saranno destinati alla ricerca sul cancro

Attesa per l’evento motociclistico Distinguished gentleman's ride: dall’esposizione di moto classiche e d’epoca al tour per scoprire le bellezze della Perla del Tirreno. Ecco come partecipare

Appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote. Tropea ospiterà domenica 22 maggio il Distinguished gentleman’s ride, l’evento motociclistico che raduna moto classiche e vintage con un nobile scopo benefico, raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata. Per la prima volta nella sua storia si svolgerà nella Perla del Tirreno in contemporanea con le altre 700 città del mondo. [Continua in basso]

Il programma

ore 10.00 Piazza Cannone, check-in di benvenuto e foto di rito ore 11:00 Giro turistico lungo la Costa degli Dei.

check-in di benvenuto e foto di rito ore 13:00 Partenza per rientro a Tropea, pausa per il pranzo in relax.

Dopo pranzo passeggiata cultural-musicale per le vie del Centro di Tropea guidati dallo storico tropeano Dario Godano in compagnia della fantastica Orchestra di Max Gazzaruso & Swing Fratis. L’iscrizione è gratuita.

Tags

ricerca

tropea

Articoli correlati