Nicotera, la via dietro il Castello torna pedonale in vista dell’estate

A partire da domani limitazioni al traffico veicolare in uno dei principali punti di ritrovo della cittadina. Per ora solo sabato e domenica, da luglio tutti i giorni

A Nicotera torna ad essere pedonale il tratto di via Luigi Razza, più comunemente conosciuto come “dietro il Castello”. Una decisione assunta dall’amministrazione comunale «viste – spiega il sindaco Giuseppe Marasco nel darne notizia – le numerose richieste pervenute da parte di genitori e nonni, finalizzate alla realizzazione di un’area pedonale, per dare la possibilità ai bambini di giocare in sicurezza».

La strada che costeggia il retro del castello Ruffo e si affaccia sul mare di Nicotera, uno dei principali punti di ritrovo della cittadina, sarà dunque chiusa al traffico a partire da domani sabato 21 maggio fino al 15 ottobre.

Fino al 30 giugno, il provvedimento sarà valido solo per i fine settimana (sabato e domenica). Dal primo luglio fino al 30 settembre 2022 sarà invece disposta la chiusura giornaliera.