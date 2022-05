Briatico celebra la Giornata della legalità in ricordo delle vittime di mafia

L’amministrazione ha voluto promuovere l’iniziativa per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del lottare per la giustizia e la libertà

In un clima di grande coinvolgimento si è svolta a Briatico la Giornata della legalità in ricordo delle vittime della strage di Capaci di cui ricorrono quest’anno i 30 anni. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone ha fortemente voluto celebrare questo importante anniversario per trasmettere alle nuove generazioni quanto importante sia lottare per la giustizia e la libertà. [Continua in basso]

La manifestazione è iniziata con la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e via d’Amelio al suono del silenzio, magistralmente eseguito dal giovane Umberto Franco. Si è proseguito con la riflessione da parte delle istituzioni ma soprattutto dei ragazzi. Erano presenti il rappresentante dell’amministrazione provinciale Domenico Tomaselli, il dirigente scolastico Maria Gueli e tutte le associazioni del territorio briaticese, tra cui Libera, la Croce Rossa, Proloco, Associazione commercianti, Aido.

Al termine è stato piantato l’albero della legalità nel giardino intitolato proprio Giardino della legalità a ricordo di tutte le vittime di mafia.

Tags

briatico

Articoli correlati