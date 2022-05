A Ionadi proseguono i lavori di installazione della rete Wifi gratuita

Sul territorio comunale sono già stati attivati otto hotspot free. Il sindaco Arena: «Altro passo in avanti per il nostro territorio»

Installazione della rete Wifi gratuito su tutto il territorio comunale. Questo l’obiettivo finale del progetto in fase di realizzazione a Ionadi. Nei giorni scorsi il percorso di attuazione dell’iniziativa ha interessato la scuola dell’infanzia di Viale della Pace. A comunicarlo, lo stesso sindaco Antonio Arena. «Al momento – spiega il primo cittadino – sono stati attivati otto Hotspot a banda larga per collegarsi sulla piattaforma Internet. In questo modo, mediante i dispositivi portatili, cittadini e i turisti si potranno collegare a titolo completamente gratuito alla rete, standosene comodamente seduti al bar, sulle panchine delle piazze e dei giardini pubblici. [Continua in basso]

In questa prima fase di copertura del territorio, il progetto sta interessano piazza Italia a Ionadi centro, nei pressi del palazzo municipale, il piazzale antistante la chiesa “Gesù Salvatore” della frazione Vena, il piazzale antistante la scuola secondaria di Nao, la scuola dell’infanzia di Ionadi centro e la delegazione comunale di Vena, in località Aeroporto. Seguiranno gli interventi in tutti gli altri punti strategici del territorio comunale». Il sindaco Arena specifica, poi, che la realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla partecipazione del Comune ad un bando europeo «con l’Agenzia esecutiva per la salute e il digitale. Adesso, dopo varie prove e mediante l’utilizzo di apparati innovativi e tecnologicamente all’avanguardia – conclude – è già funzionante in parecchi punti del territorio. Poter strutturare un servizio come l’attivazione del Wifi gratuito, rappresentata un altro passo importante per il nostro territorio, che vuole essere sempre al passo con i tempi».

