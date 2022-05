Parghelia, il Comune avvia i progetti del Servizio civile: 14 i volontari assegnati

I giovani saranno impegnati in due distinti progetti messi in campo dall’amministrazione comunale e curati dal vicesindaco Tommaso Belvedere

Il Comune di Parghelia accoglie e avvia i progetti di Servizio civile universale. A darne notizia è l’amministrazione comunale della cittadina tirrenica, guidata dal sindaco Antonio Landro, il quale sottolinea che si tratta di «un ulteriore obbiettivo raggiunto del programma di questa amministrazione». In particolare, il Comune potrà avvalersi della collaborazione di 14 giovani (anche se al momento sono 12 poiché 2 hanno rinunciato, ma saranno sostituiti dai primi idonei nelle graduatorie), tanti infatti sono i ragazzi che faranno parte del Servizio civile universale, progetto curato sin dall’inizio dal vicesindaco Tommaso Belvedere. I ragazzi si dovranno occupare di svolgere due distinti progetti. Il primo, dal titolo “Il Valore dell’Ambiente”, vedrà i volontari nella tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio ambientale. Gli stessi dovranno Informare e sensibilizzare i cittadini a comportamenti sostenibili, coinvolgendoli direttamente in azioni di riqualificazione urbana.



Il secondo, “Il valore dei Borghi Calabresi”, dovrà individuare tutte le aree a rischio abbandono e degrado per implementare azioni mirate alla riqualificazione urbana e rigenerazione del territorio. A questi giovani si aggiungono altri sei volontari assegnati alla Pro loco di Parghelia con altri progetti. In Totale 20 unità a disposizione del proprio territorio. Ricordiamo, infine, che le graduatorie provvisorie del Servizio civile universale erano state pubblicate a fine aprile. Il sindaco di Parghelia, la giunta e l’amministrazione comunale tutta non mancano infine di rivolgere ai volontari «un caloroso saluto e un augurio di buon inizio di servizio civile universale».