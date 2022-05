Tropea, tutto pronto per la premiazione del concorso di poesia “Onde Mediterranee”

Mercoledì, 1° giugno, alle ore 18.00, saranno premiati tutti i poeti vincitori, finalisti e segnalati, della 19a edizione del premio internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee”. La manifestazione, alla quale parteciperanno numerosi poeti d’ogni regione d’Italia, si svolgerà a Tropea, in pieno cento storico, all’interno del Palazzo Santa Chiara.

Gli organizzatori precisano: «La commissione esaminatrice, i cui nomi saranno resi noti quel giorno, è formata da persone di comprovate virtù morali e di alto profilo culturale. I suoi componenti con estrema riservatezza e in piena autonomia personale, senza interferenze di nessun genere, hanno lavorato sulle molte opere pervenute a concorso alle quali singolarmente hanno dato un voto che ha consentito la valutazione finale in base alla quale sono stati assegnati i premi previsti dal regolamento». [Continua in basso]



Sull’organizzazione dell’evento, i referenti aggiungono: «Si ricorda che, alla presenza della commissione esaminatrice al completo, verranno premiati solo i poeti vincitori, finalisti (i primi cinque) e i segnalati con il punteggio più elevato per ogni sezione in cui è articolato il concorso. Ci sarà la cosiddetta “Onda prima”, una poesia inedita per alunni di scuola elementare, di scuola media inferiore e di scuola media superiore, poi “Onda seconda”, cioè la poesia inedita in lingua italiana, per adulti; “Onda terza”, nonché poesia inedita in vernacolo (tutti i dialetti d’Italia); “Onda quarta”, poesia edita in lingua italiana; “Onda quinta”, la poesia inedita in lingua straniera (Europa e tutti i Paesi del mondo) ed infine “Onda sesta”, la poesia di Tropea e dei Casali inedita in lingua italiana e vernacolo, per autori senza limiti di età».



Anche quest’anno, come in passato, sarà conferito «un riconoscimento particolare ad una personalità locale che con la sua opera ha dato onore e lustro alla città di Tropea. Ospite d’onore sarà monsignor Attilio Nostro, vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, che, ubbidiente al mandato del Santo Padre, guida la nostra gente, con umiltà e partecipazione, sulla strada maestra del vangelo».



Atteso dunque il premio internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee”, «il più longevo che esiste nella provincia di Vibo Valentia e uno dei più longevi in Calabria, che, col passare degli anni, cresce sia per numero di partecipanti sia per qualità artistico-strutturale delle opere, ed anche per i temi trattati. Esso vuole essere veicolo di diffusione e di conoscenza della poesia contemporanea nella sua bellezza e nella diversità di stile e di espressione. Per questo motivo l’associazione “Tropea: Onde Mediterranee”, come da tradizione, ha voluto pubblicare una pregevole “Antologia” con tutte le opere partecipanti al concorso che sarà data in dono a tutti gli autori in essa presenti. E, pur con difficoltà d’ogni genere, anche per questo motivo, ha organizzato la manifestazione di premiazione in maniera degna della città di Tropea».



Durante la manifestazione, che sarà condotta da Geraldyne Caracciolo di Fitili di Parghelia e Marcella Davola di Santa Domenica di Ricadi, Renato Albanese, Maria Elena Garrì (che curerà anche l’aspetto multimediale della premiazione e la scelta delle musiche), Sara Piccolo e Giusy Staropoli, saranno declamate le poesie vincitrici di tutte le sezioni. L’aspetto artistico-ornamentale sarà affidato a Sara Piccolo, pittrice, e a Mimmo Mantino, di Vibo Valentia, che darà luce e colore alla sala dove si svolgerà la manifestazione.



Un ringraziamento poi degli organizzatori «a tutti coloro che daranno il loro contribuito alla buona riuscita dell’evento, in particolare a Francesco Marmorato per il bellissimo video di presentazione, e ai poeti che verranno anche da molto lontano e che hanno partecipato con entusiasmo a questa 19a edizione del Premio. In attesa della prossima, la ventesima».