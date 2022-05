Soriano in fiore, al via il contest pensato per abbellire il centro cittadino

Al via “Soriano in fiore”, il contest ideato per abbellire e vivacizzare il centro cittadino creando un “Giardino della rinascita”. Nelle scorse ore, infatti, su proposta della Commissione per le pari opportunità, l’Amministrazione comunale ha approvato e pubblicato il bando di concorso. [Continua in basso]

«Ci auguriamo – scrivono i componenti della Commissione per le pari opportunità- che il periodo che viviamo da troppo tempo ormai, in cui la luce della vita ha ceduto al buio dell’incertezza e all’angoscia per il futuro, possa avere fine molto presto, a Soriano e nel mondo, e che il nostro presente ritrovi il profumo e i colori della gioia di vivere insieme». Sarà possibile aderire all’iniziativa a partire dalla data odierna fino e non oltre al giorno 8 giugno.

