Morte Lombardi Satriani, il sindaco di Vibo: «Perdiamo un grande intellettuale»

«La Calabria e l’Italia perdono un grande intellettuale dalle idee progressiste rivolte in gran parte alla cultura popolare, al mondo contadino, al folklore. Autore di libri importanti, professore presso le Università di Napoli, di Messina e di Roma ha saputo mettere in luce aspetti della storia culturale italiana caduti nel dimenticatoio, usi e costumi di una civiltà contadina che aveva fatto perdere le proprie tracce, ma anche aspetti del mondo moderno come quelli descritti nel libro Folklore e profitto del 1973 dove per la prima volta si esaminava lo spazio mediatico degli spot televisivi». Lo afferma il sindaco di Vibo Valentia a seguito della scomparsa avvenuta ieri sera a Roma del noto antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani.



«Tanti i riconoscimenti e i premi ottenuti – ricorda il primo cittadino – come il Premio Viareggio per il suo rigore nella ricerca, per la sua capacità letteraria di trattare i temi con un linguaggio fluido ma sempre rigoroso. La sua casa di San Costantino custodisce la sua grande biblioteca, scrigno prezioso di documenti e libri che metteva a disposizione di studenti, amici e studiosi. Noi lo abbiamo incontrato l’ultima volta l’anno scorso durante un concerto a palazzo Murmura sempre pronto a rimettersi in gioco, a collaborare, a impegnarsi per il nostro territorio. La sua morte ci lascia sgomenti ma – chiude Maria Limardo – la sua opera, il suo impegno, la sua cultura rimarranno perché come diceva un grande poeta “A egregie cose il forte animo accendono l’urne dei forti”».