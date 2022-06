Limbadi, Staropoli (ConDivisa) e il senatore De Angelis in visita dai carabinieri

«Ieri mattina siamo andati a ringraziare i carabinieri della Stazione di Limbadi che silenziosamente si spendono per la sicurezza dei cittadini in un territorio particolarmente difficile». Ad affermarlo, in una nota congiunta, sono il senatore Fausto De Angelis e la presidente dell’associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” Lia Staropoli.

«In questa settimana oscura che ha visto il suicidio di tre poliziotti e di due carabinieri – proseguono -, abbiamo trovato doveroso esprimere la nostra sincera gratitudine e incondizionata vicinanza alle donne e agli uomini in divisa che spesso provano stanchezza e sconforto. Serve sinergia tra istituzioni, associazioni e operatori delle forze dell’ordine per cercare le soluzioni migliori. Ci siamo complimentati con il capitano Nicola Alimonda, comandante della Compagnia carabinieri di Tropea, con il maresciallo Giuseppe di Mauro, comandante della Stazione dei carabinieri di Limbadi e con tutti i carabinieri per il loro impegno costante e i loro encomiabili sacrifici. Servitori dello Stato che rappresentano il primo presidio di legalità sul territorio e meritano di lavorare serenamente in una struttura idonea, per questo – concludono De Angelis e Staropoli – ci adopereremo anche, affinché gli immobili confiscati alla ‘ndrangheta diventino la nuova sede della Stazione carabinieri di Limbadi con gli alloggi per il comandante e i carabinieri».