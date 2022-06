Qualità della vita, Vibo è la provincia calabrese in cui i giovani stanno meglio

Figura al 18° posto a livello nazionale. È però tra le peggiori per gli over 65 (101°). Ecco i dati del Sole 24 ore, che relegano la Calabria in fondo alla classifica

di Pietro Bellantoni



Né per bimbi né per anziani. La Calabria è una delle regioni con la più bassa qualità della vita, eccezion fatta per i giovani dai 18 ai 35 anni. La provincia peggiore per i piccoli fino a 10 anni? Quella di Reggio Calabria, 103esima in Italia su un totale di 107. La peggiore per i vecchi? Vibo Valentia, 101esima, che però è prima per qualità di vita dei giovani (18° posto). È questo il quadro, non troppo incoraggiante, offerto da “Qualità della vita: bambini, giovani e anziani”, la seconda edizione dei tre indici del Sole 24 ore, presentata ieri in anteprima al Festival dell’economia di Trento.

Gli indici sono calcolati ciascuno su 12 parametri statistici, forniti da fonti certificate (Istat, Miur, Centro Studi Tagliacarne, Iqvia). Per la Calabria è una fotografia in chiaroscuro, con pochi ma straordinari dati positivi – ad esempio quello sull’imprenditoria giovanile – e una molto più frequente collocazione nelle parti basse dei vari indici contemplati dalla ricerca. [Continua in basso]

Qualità della vita, le migliori città in Italia

Quest’anno Aosta (bambini), Piacenza (giovani) e Cagliari (anziani) vincono la sfida della Qualità della vita declinata per fasce d’età. Nessuna provincia calabrese compare nelle top 5 dei tre indici, mentre Reggio è nelle ultime 5 nella classifica 0-10 anni. Le classifiche complete dei tre indici sono consultabili sul sito web del Sole 24 Ore.

Il quadro generale conferma i soliti divari territoriali su base generazionale tra Nord e Sud. E se la qualità della vita di bambini e giovani è alta in Toscana ed Emilia Romagna, «sembra che il Sud – scrive il Sole – non sappia stare al passo con le esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle con bambini, nonostante si confermi il territorio più giovane e più prolifico in base ad alcuni indicatori demografici (come il tasso di fecondità o l’indice di dipendenza degli anziani)».

I dati calabresi

La provincia di Reggio è al 103esimo posto per qualità della vita dei bambini, al 45esimo per quella dei giovani e al 100esimo per quella degli anziani. Al fondo della classifica dedicata ai Bambini anche Catanzaro (87°), che presenta dati più incoraggianti su Giovani (27°) e Anziani (26°).

Cosenza si colloca al 99esimo posto nel primo indice, al 42° per la fascia 18-35 anni e all’83° per gli over 65.

Vibo occupa, rispettivamente, il 94°, il 18° e il 101° posto delle tre classifiche. Quanto a Crotone è 96esima per i Bambini, 59esima per i Giovani e 86esima per gli Anziani.



Continua a leggere su lacnews24.it

Articoli correlati