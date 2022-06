A Tropea arriva la “Notte Romantica 2022” dei Borghi più belli d’Italia

Tropea realizzerà a breve l’evento condiviso da tutte le località che fanno parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia: è la Notte Romantica, manifestazione giunta alla settima edizione, che, come da tradizione, si svolge il sabato successivo al solstizio d’estate. Quest’anno il filo rosso che unirà la rassegna, in programma il prossimo sabato 25 giugno, sarà l’amore per la musica e Tropea sceglie la musica di quello splendido strumento che è il pianoforte. Shahrazād è il nome prescelto per il concerto che assumerà l’aspetto di un Flash Mob in cui chiunque vorrà potrà esibirsi facendo vibrare la sua arte attraverso tre pianoforti collocati in tre suggestive piazze entro le mura: Largo Antico Sedile, Piazza Duomo e Piazza Cannone. Il filo rosso del concerto sarà intessuto dal grande pianista Emilio Aversano che si esibirà anche lui con la sua consueta e apprezzata maestria. [Continua in basso]

«La specialissima Notte – fanno sapere dal Comune – vedrà protagonisti anche i bar e i ristoranti che proporranno menù romantici a lume di candela arricchiti dal dessert “Pensiero d’Amore” realizzato, quest’anno, appositamente per l’evento, da Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticciere italiano del mondo, famoso anche come personaggio televisivo. A rallegrare l’evento i palloncini col brand “Notte Romantica” e i “Borghi più belli d’Italia” rigorosamente biodegradabili. Nel segno dell’ecologismo lo stesso Flash Mob musicale denominato “Unplugged”, letteralmente “staccare la spina”, proprio perché il concerto si realizza senza bisogno di energia elettrica e quindi in pieno tema di sostenibilità ambientale».

La festa romantica prende la forma di un itinerario entro le mura che partendo alle 21da Largo Antico Sedile prosegue alle 21,45 in Piazza Duomo per concludersi, con avvio alle 22,30, nella bellissima terrazza sul Mediterraneo di Largo Cannone, con lo spettacolo esclusivo della luna sullo Scoglio dell’Isola e sulle Eolie. «La manifestazione – conclude l’amministrazione – vuole essere anche un segno di speranza con l’augurio che la positività dell’amore e della musica allontani i fantasmi della guerra e della pandemia e porti armonia nel mondo intero».