Vibo Valentia, la Cisl al fianco dei giudici minacciati: «Piena solidarietà»

La Cisl Magna Grecia (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia) esprime piena solidarietà ai giudici di Vibo Valentia Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro minacciati «per il lavoro svolto con competenza e professionalità nel campo del contenzioso in tema di lavoro. Siamo stati sempre e lo saremo ancor di più oggi per il rispetto della legalità – si legge in una nota -. La situazione delicata che attraversa il territorio vibonese impone che siano rispettate le regole e la presenza costante delle forze dell’ordine e una magistratura che ottiene risultati esaltanti nella lotta alla criminalità organizzata sono l’antidoto per ripristinare serenità e fiducia da parte dei cittadini».



Per il sindacato, dunque, «ancora una volta sarà importante fare rete con le istituzioni, la Chiesa, le parti sociali e le associazioni in un percorso di crescita e sviluppo della nostra provincia con l’obiettivo di renderla appetibile e sicura per nuovi investimenti che assicurino il lavoro e migliorino – conclude il documento del sindacato – la qualità della vita, filtrando sempre, soprattutto nell’aggiudicazione delle gare, interessi palesi e occulti da parte della criminalità».