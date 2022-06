La Costa degli dei e le sue bellezze pronte a sbarcare su “Linea verde estate”

La Costa degli dei e il litorale jonico con i suoi profumi, le sue bellezze naturalistiche e i suoi tesori storici saranno al centro di una puntata che andrà in onda il 26 giugno e 3 luglio nell’ambito del noto format “Linea verde-estate”. Un’occasione importante, una vetrina di pregio per la Calabria. Dopo aver fatto tappa lungo la costa jonica, la troupe stamani si è spostata su Briatico per poi proseguire il suo viaggio alla volta di Capo Vaticano e Tropea. Domani concluderà il percorso a Pizzo. In particolare, nella città del mare, la conduttrice Angela Rafanelli ha incontrato l’archeologa nonché direttrice del Museo di Soriano, Mariangela Preta. Presenti anche il sindaco Lidio Vallone e i ragazzi del servizio civile. [Continua in basso]

L’esperta ha avuto modo di illustrare, all’ombra della Torretta, l’importanza rivestita nel corso dei secoli dal sito. Un’area, quella della Rocchetta, tradizionalmente votata alla pesca. Altro passaggio ha riguardato la ricchezza dei fondali, il recupero di alcuni reperti tramite la sinergica collaborazione tra le realtà diving e le istituzioni. Il gruppo si è poi spostato nella frazione Sant’Irene dove nei tempi antichi avveniva la lavorazione dei prodotti ittici. La tappa vibonese è stata inoltre arricchita dalla presenza del cuoco Peppone Calabrese che si è concentrato sul cibo, sui prodotti del mare e della terra: «Ci ha fatto piacere – ha commentato l’archeologa Preta- notare l’interesse nel raccontare una Calabria inedita, lontana dagli stereotipi. La nostra terra è ricca di località suggestive, poco note. “Linea Verde”, infatti, ha già fatto sapere che tornerà presto a visitarci».

