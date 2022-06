Giudici minacciati, le reazioni: «Siano messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza»

Si susseguono gli attestati di solidarietà nei confronti dei due giudici in servizio al Tribunale di Vibo. I due togati sono stati vittime di minacce contenute in un volantino fatto circolare nei giorni addietro al tribunale di Vibo Valentia. [Continua in basso]

A prendere la parola l’avvocato Lia Staropoli presidente dell’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” nonché rappresentante del Movimento antimafia “AmmazzateciTutti”: «Esprimo la mia incondizionata vicinanza e solidarietà ai giudici Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro del Tribunale di Vibo Valentia e ai loro familiari per le vili minacce ricevute. Le minacce – aggiunge – venivano diffuse per mezzo di un volantino anonimo, chiediamo con urgenza tutti gli interventi necessari per consentire a questi servitori dello Stato di lavorare in sicurezza e con un minimo di serenità».

Quindi le parole del sindaco di Vibo, Maria Limardo: «È unanime – ha detto – lo sconcerto cittadino e i sentimenti di condanna del gesto, come unanime è la certezza che il grave episodio non condizionerà l’azione e la serenità dei magistrati nel loro quotidiano impegno di affermazione della legalità nella convinzione che continueranno ad esercitare la propria funzione a tutela dei cittadini, senza farsi distogliere dalla loro opera di efficace e serena applicazione della legge».

