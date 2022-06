L’attesa è finita, ecco il nuovo spot del Vecchio Amaro del Capo -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

L’attesa è finita. Ecco il nuovo spot del Vecchio Amaro del Capo approdato in queste ore sulle tv nazionali ed estere. Da oggi, le immagini della Calabria con il suo incantevole promontorio di Capo Vaticano riportato nell’etichetta del liquore più bevuto in Italia e distribuito in più di 70 Paesi, farà il giro del mondo.

Un’operazione di co-marketing che abbina un’azienda calabrese di successo, quella della rinomata distilleria della famiglia Caffo, con un comune virtuoso come quello di Tropea, dove sono state girate le immagini. Il set ha impegnato circa cinquanta maestranze, molte calabresi, e quasi 150 comparse, che hanno animato la scena clou dello spot nella suggestiva piazza cannone della perla del Tirreno, in un’esplosione di colori e allegria.

«L’idea – aveva raccontato durante la presentazione dello spot Loris Zanelli, amministratore delegato di Publione – nasce proprio dal fare diventare viva l’etichetta di Amaro del Capo che prende forma, fino ad arrivare a Tropea, in una piazza in festa, segno di libertà, con una grande musica. La novità di questo spot, firmato dal regista Davide Mastrangelo, è stata la colonna sonora interpretata da Naip, l’artista calabrese noto al pubblico giovanile dopo aver trionfato al Talent X Factor.

