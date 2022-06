Memorial Antonio Cerra, un torneo di tennis per ricordare il finanziere morto a Pizzo

Parte domani, 16 giugno, il Memorial Antonio Cerra organizzato dall’Ads Tennis club di Soveria Mannelli. Un torneo volto a ricordare il luogotenente della Guardia di finanza che si è tolto la vita lo scorso 11 maggio in una casa di famiglia a Pizzo, nel giorno in cui avrebbe dovuto deporre nel processo Petrol Mafie. Una morte su cui la Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta.

Il torneo di tennis durerà fino al 25 giugno e vedrà la partecipazione di atleti di 3° e 4° categoria provenienti da tutta la Calabria. Tante le adesioni. [Continua in basso]

L’intento degli organizzatori è duplice – si legge in una nota -: da una parte, celebrare una delle più grandi passioni del luogotenente, il tennis appunto, e dall’altra sottolineare il suo strenuo e quotidiano impegno nella difesa della legalità. A tal proposito, il ricavato derivante dalle quote di iscrizione sarà devoluto alla associazione Libera, fondata da Don Ciotti ed impegnata su tutto il territorio nazionale nella lotta alle mafie.

La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà nella serata del 25 giugno e sarà arricchita dalla presenza del referente per la Calabria di Libera, don Ennio Stamile, della coordinatrice di Avviso Pubblico per la Calabria Maria Antonietta Sacco e del tenente colonnello della Guardia di finanza Luca Pirrera.