I vini vibonesi tra i migliori del Meridione: successo al XVII Salone “Radici del Sud”

Due primi posti, tre secondi posti e un terzo posto. È questo il bottino che portano a casa le cantine vibonesi dopo il XVII Salone dei vini e degli oli del Sud Italia “Radici del Sud”. La manifestazione si è tenuta nella cornice del Castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari e ha visto la partecipazione di oltre 135 aziende provenienti da Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Due le giurie, una nazionale e una internazionale, composte da giornalisti e operatori del settore che hanno degustato e giudicato più di 350 vini, suddivisi in diverse categorie. [Continua in basso]

Premiate quattro cantine del Vibonese

Tra le cantine del Vibonese, quella a racimolare più premi è stata Casa Comerci di Nicotera. Un vero e proprio trionfo quello del suo vino ‘Abatia 2019 bio, che ha conquistato il primo posto per la categoria “Magliocco” assegnato dalla giuria internazionale. Sempre nella stessa categoria è stato collocato al secondo posto dalla giuria italiana. ‘Abatia è poi salita sul terzo gradino del podio riservato ai “Migliori vini bio del Sud”.

Primo posto poi per Celeste 2021 delle Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola, assegnato dalla giuria internazionale nella categoria “Rosati da vitigno autoctono del Sud Italia”. Nella stessa, il secondo posto è toccato ex equo al Malarazza 2021 bio della cantina Masicei di Drapia. Buon risultato, infine, anche per il 20-18 2020 della cantina Origine & Identità di Brivadi di Ricadi, che si è piazzato secondo nella classifica stilata dalla giuria internazionale per la categoria “Spumanti bianchi e rosé”.