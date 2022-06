Inaugurata a San Pietro Apostolo la panchina dei due mari per ammirare Tirreno e Ionio

Non capita ovunque di stare seduti su una panchina e poter godere lo spettacolo offerto dai colori di due mari, da una parte il Tirreno dall’altra lo Ionio. Ma in Calabria anche questo è possibile e la magia diventa realtà in una località collinare ricadente nel territorio comunale di San Pietro Apostolo in provincia di Catanzaro. [Continua in basso]

Qui, precisamente all’altezza della frazione Pasqualazzo, in un’area che domina due vallate, è stata installata, per iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Santis e della Pro Loco, una panchina gigante, la più grande di tutta la Calabria, da dove è possibile, grazie alla particolare posizione geografica, ammirare con un semplice colpo d’occhio entrambi i mari che bagnano la regione: Tirreno da un lato e Ionio dall’altro. Uno spettacolo unico che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe rappresentare un’attrattiva del territorio e promuovere il turismo.

La singolare panchina è stata infatti inserita nel circuito “Big Bench community project”, attivo a livello nazionale e che rappresenta ormai una notevole attrattiva turistica ( una delle più grandi mega-panchine si trova in val d’Aosta).