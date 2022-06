Pizza bit competition, Tropea regala i primi tre finalisti

Pannella, Scandurra e Spera in corsa per il titolo di Pizza ambassador 2023 Molino Dallagiovanna

È stata la Calabria a regalare i nomi dei primi tre finalisti di Pizza Bit Competition, la gara che l’azienda Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso. [Continua in basso]

A Tropea presso il Blanca Beach Club by Valentour, a conquistare i primi tre posti per la finalissima per il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo, sono stati:

Cuono Pannella della pizzeria “Da Nino Pannella” di Acerra con la pizza “Parmigiana a mare”

della pizzeria “Da Nino Pannella” di Acerra con la pizza “Parmigiana a mare” Lele Scandurra della pizzeria “Botanike” di Catania con la pizza “Tonno e cipolla Summer”

della pizzeria “Botanike” di Catania con la pizza “Tonno e cipolla Summer” Giovanni Spera della pizzeria “Casarsa – Pizzeria Lucana” di Potenza con la pizza “Potenza Tropea Express”

La rosa dei 9 finalisti che si sfideranno il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna, in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda, verrà completata con le prossime due semifinali “on the beach” in programma il 27 giugno a Roseto degli Abruzzi (Terano) presso il Lido Mirella e il 4 luglio a Cervia (Ravenna) presso il Fantini Club. Nelle semifinali i pizzaioli si sfidano nella realizzazione della pizza tonda classica al piatto e sono giudicati da una giuria tecnica, composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero rosso, e una giuria popolare. Si qualificano alla fase successiva i concorrenti che risultano migliori in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato.