Cavo telefonico cade lungo la strada che collega Soriano a Sorianello

Gli automobilisti sollecitano un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’arteria

Disagi per gli utenti che percorrono la strada che collega Soriano alla zona Savini di Sorianello. In particolare gli automobilisti segnalano la presenza di un cavo telefonico caduto lungo la carreggiata. Una situazione che crea pericolo e allarma gli automobilisti dal momento che l’arteria risulta molto trafficata soprattutto nelle ore diurne. Da qui la richiesta di un pronto intervento per ripristinare la sicurezza della strada.