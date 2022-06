Serra San Bruno, il Comune cerca un’associazione per supportare le attività della biblioteca

Il Comune di Serra San Bruno cerca un’associazione avente sede e operante nel territorio comunale a cui affidare il servizio di supporto alle attività della biblioteca “Enzo Vellone”. L’obiettivo è quello di avvicinare «la biblioteca alla popolazione, incentivare la lettura e diffondere la cultura del leggere e con il fine principale di facilitare l’uso del servizio bibliotecario». In più s’intende «ampliare il servizio bibliotecario consentendo l’accesso pomeridiano». I dettagli sono contenuti in una manifestazione d’interesse pubblicata sul sito dell’ente. In particolare, le associazioni interessate a partecipare alla selezione, dovranno possedere alcuni requisiti minimi: regolare costituzione associativa, sede legale e operativa nel territorio comunale, esperienza nei servizi di supporto alla gestione di biblioteche o anche nella gestione diretta di biblioteche; eventuale presenza di soci in possesso di titoli abilitativi e/o professionali inerenti la gestione di biblioteche. [Continua in basso]

I servizi richiesti

Nel documento si passa quindi a dettagliare i termini del servizio richiesto. Ovvero: supporto alle attività di promozione del libro, della lettura e della cultura in generale e cura del patrimonio librario. Si dovranno garantire: apertura pomeridiana della biblioteca “Vellone”, interventi per rendere i libri idonei alla lettura pubblica e al prestito, registrazione-iscrizione utenti, consulenza bibliografica e nella consultazione dei cataloghi, accoglienza utenti, gestione richieste telefoniche. Un passaggio riguarda invece l’uso, la pulizia e il mantenimento dell’area esterna alla struttura (giardino) per l’organizzazione di eventi culturali, intrattenimento e di promozione sociale, di informazione e di aggregazione sociale.

Come partecipare

La Convenzione avrà durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 4 luglio 2022. Le stesse – da indirizzarsi a “Comune di Serra San Bruno, Area Affari Generali e Istituzionali, P.za Tucci n. 1 – 89822 Serra San Bruno (VV)” – dovranno essere contenute, a pena di esclusione, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante, sul frontespizio, la dicitura: manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di supporto alle attività della biblioteca comunale “Enzo Vellone”. Maggiori info disponibili sul sito del Comune.

Tags

Serra San Bruno

Articoli correlati