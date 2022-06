Briatico, installati i primi raccoglitori per lo smaltimento di abiti e scarpe

L’iniziativa voluta dall’amministrazione per migliorare la fruibilità del sistema della raccolta differenziata e diminuire il più possibile i quantitativi di rifiuti indifferenziati

Installati i primi raccoglitori di abiti e scarpe a Briatico e nelle frazioni San Costantino, San Leo e Potenzoni. Dopo i contenitori per la raccolta dell’olio, un nuovo servizio viene messo a disposizione dei cittadini. L’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Lidio Vallone per migliorare la fruibilità del sistema della raccolta differenziata e diminuire il più possibile i quantitativi di rifiuti indifferenziati. Un’operazione indispensabile in vista dell’estate e dell’arrivo di turisti. Sarà possibile conferire, all’interno di buste: abiti usati (vestiti e cappotti, biancheria intima, calzini); e accessori (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe). Nelle prossime settimane, altri raccoglitori verranno posizionati nelle frazioni mancanti.