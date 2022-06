Acquaro, aggiudicati i lavori per l’ammodernamento della rete idrica

Inizieranno a breve, vista l’urgenza, i lavori di ammodernamento e potenziamento delle rete idrica nel territorio comunale di Acquaro. A tal fine, il Comune si è accollato l’onere della quota non finanziata dalla Regione Calabria ammontante a 50mila euro su una spesa complessiva di 252.890,00 euro, mentre la Regione Calabria, ha concesso all’ente un contributo costante pluriennale di rata annua pari ad euro 10.400,00 per 20 anni, a titolo di cofinanziamento per l’intervento. Aggiudicataria dei lavori una ditta di Rende.