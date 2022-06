“Vivi il Parco insieme a noi”: tutto pronto per l’evento organizzato dalle guide delle Serre

L'appuntamento è per il 2 luglio. Scopo della giornata sarà quello di valorizzare e far conoscere le bellezze naturalistiche della zona

L’associazione “Guide delle Serre”, in collaborazione con il Parco naturale regionale delle Serre, organizza per sabato 2 luglio l’evento “Vivi il Parco insieme a noi”. L’appuntamento è all’ex Vivaio Rosarella a Serra San Bruno, ampio il programma di eventi che le guide dell’associazione proporranno gratuitamente ai visitatori durante tutto l’arco della giornata, con l’obbiettivo di illustrare le loro attività in ambito ambientale e naturalistico. Prevista anche la partecipazione dei gruppi Igers Calabria e Igers Vibo Valentia, che documenteranno l’intera giornata con i loro scatti. [Continua in basso]

L’associazione “Guide delle Serre” si è costituta da un gruppo di Guide ambientali escursionistiche (Gae) formatesi dal corso Aigae promosso dal Parco naturale regionale delle Serre, con lo scopo di valorizzare il territorio e le risorse naturalistiche ambientali che si trovano nelle Serre Calabre e che ruotano attorno al parco stesso. Lo scopo della giornata del 2 luglio darà quello di valorizzare e far conoscere le bellezze naturalistiche del Parco delle Serre.

«Dotarsi di guide esperte e professionali mosse da passione per la natura per raccontare le incredibili bellezze – ha dichiarato il commissario del Parco Alfonso Grillo – ci aiuterà e rendere correttamente fruibile il Parco regionale delle Serre Calabre e a soddisfare la curiosità dei turisti, studiosi, e appassionati di natura».

