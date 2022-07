Il Lotto premia la Calabria: la dea bendata bacia anche il Vibonese

La Calabria cala la doppietta al Lotto: nel concorso del 30 giugno, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite gemelle per un totale ciascuna di 19mila euro. La prima è stata realizzata ad Amantea, in provincia di Cosenza, mentre la seconda è arrivata a Vibo Valentia con due giocatori che hanno portato a casa 9.500 euro ciascuno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 535,5 milioni dall’inizio dell’anno.