Mileto ricorda Francesco Prestia Lamberti in occasione del suo 21esimo compleanno

Una messa in ricordo di Francesco Prestia Lamberti in occasione del suo ventunesimo compleanno. È quanto in programma per domani, 10 luglio alle ore 11.30 alla chiesa Badia, a Mileto. Il giovane venne ucciso il 29 maggio del 2017 all’età di 16 anni per mano di un coetaneo. Dell’iniziativa ne fa menzione la sezione provinciale vibonese di Libera che in una nota diffusa anche mezzo social puntualizza: «Ci stringiamo intorno ai suoi familiari e ribadiamo, ancora una volta e con forza, la necessità di una memoria viva che diventi azione concreta e dirompente volta a vincere le logiche della violenza e della sopraffazione. Nel nome di Francesco e di tutte le vittime innocenti». Il delitto scosse profondamente Mileto e l’intero comprensorio Vibonese. In merito al delitto, molti punti restano da chiarire. E la famiglia del ragazzo non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia.