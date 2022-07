Vibo Valentia: alla Fattoria “Junceum” Barreca presenterà il suo ultimo album

“𝐃𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐳𝐨𝐧𝐢?”. Ne discuteranno domani, martedì 𝟏𝟐 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, alle ore 19, Rosanna Gambardella e il cantante calabrese Domenico Barreca accompagnato al pianoforte dal Maestro Riccardo Anastasi, presso la Fattoria “Junceum” di Vibo Valentia), centro operativo dell’associazione La Goccia. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna culturale “𝐋𝐚 𝐅𝐚𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐞”, per la direzione artistica di Maria Teresa Marzano. In questa occasione Barreca presenterà il suo ultimo nuovo album “𝐄𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐮𝐨𝐧𝐨” e a questo proposito dice: «Viviamo in un periodo storico nel quale dire le cose è quasi una forma di rivoluzione, vale per tutti i campi, ma in particolare per la musica. Noi musicisti abbiamo il dovere di alleggerire questo clima così pesante. Ma anche di dire delle cose che abbiano un contenuto. Io ho approfittato della musica per mettermi a nudo, rispetto i lavori precedenti, questo nuovo album mostra la mia piena consapevolezza e apre una finestra sul mondo». Durante la serata si parlerà anche dei grandi nomi della musica italiana dei quali Barreca regalerà agli spettatori la sua personale interpretazione.