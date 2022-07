Nicotera, vie e piazze del centro storico saranno aree pedonali per tutta l’estate

Buona parte del centro storico di Nicotera sarà area pedonale per tutta l’estate. Già dal 21 maggio, l’amministrazione comunale aveva deciso di chiudere al traffico durante il sabato e la domenica il tratto di via Luigi Razza più comunemente conosciuto come “dietro il Castello”. Un provvedimento che ora viene esteso ad altre piazze e vie con un’ordinanza sulla circolazione stradale firmata dal responsabile dell’area di Vigilanza Angelo Grande e dal comandante della Polizia locale Gregorio Milidoni. L’area isola pedonale viene istituita «a tutela e fruizione del patrimonio ambientale e culturale del centro storico di Nicotera», ma servirà anche per garantire la sicurezza dei pedoni ed evitare traffico e relativo inquinamento nelle zone centrali della cittadina, in un periodo in cui le presenze aumentano. [Continua in basso]

L’ampia isola pedonale così predisposta, sarà tale da oggi 15 luglio fino al 30 settembre. Di seguito le vie interessate e i relativi orari in cui sarà in vigore il divieto di transito.

Largo Il Guiscardo dalla Lamia alla via Castello h24

dalla Lamia alla via Castello Viale Luigi Razza nel tratto compreso tra l’intersezione con via Casolare e la via Castello dalle ore 17:00 alle 6:00

nel tratto compreso tra l’intersezione con via Casolare e la via Castello dalle ore alle Piazza Garibaldi e Corso Medameo dalle 21:00 alle 6:00

e dalle alle Corso Cavour (dall’intersezione con via Borso), piazza Roma e via Bruno Vinci, dalle 22:00 alle 6:00

Il transito sarà consentito solo ai veicoli del servizio di polizia, mezzi di soccorso e veicoli di persone residenti o domiciliate nel Corso Umberto I, previa autorizzazione.

