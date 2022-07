Cessaniti, a San Cono di scena il musical dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi

“Forza venite gente”, il noto musical di Mario Castellacci, con musiche di Michele Paulicelli&C., che parla della vita di San Francesco d’Assisi e di coloro che furono testimoni della sua conversione, è stato messo in scena, liberamente adattato, dal Gruppo parrocchiale di San Cono, frazione del comune di Cessaniti, che, nel quadro delle celebrazioni patronali, ha inteso omaggiare i fedeli di un’opera dalla forte connotazione mistico-religiosa.



Ideatore e organizzatore dell’iniziativa don Giuseppe Pileci, giovane parroco della chiesa locale, che ha vestito i panni di Francesco. Nella parte, lunga ed impegnativa, di Pietro di Bernadone, il ricco e tormentato padre di Francesco, si è calato il professore Pino Fusca. Chiara Fusca ha interpretato invece Cenciosa, personaggio di spicco dell’opera, una stracciona affetta da una strana follia, che paradossalmente nasconde una semplicità e una saggezza che aiuterà Bernardone a superare il proprio conflitto interiore. La giovane ha svolto il suo ruolo in modo lodevole, conferendo al proprio personaggio imprevedibilità e ironia. [Continua in basso]

A Giulia D’Agnolo e Rebecca Fusca sono toccati personaggi fondamentali, quelli di Santa Chiara e Provvidenza. Entrambe le attrici, giovanissime ed esordienti come la maggior parte del cast, hanno ricoperto i rispettivi ruoli in modo ammirevole, segnalandosi per garbo vocale e naturalezza espressiva. Bravi, disinvolti e meritevoli pure gli altri interpreti: Anna Pileci (Sorella Morte); Mario Griffo (Frate Maggio); Davide Mobrici (Fra Masseo); Franco Fusca (Povero); Franco Fusca (Povero); Domenico Muzzupappa (poliedrico giovane, calatosi nella duplice parte di Frate Leone e Diavolo); la piccola e “tenera” Maria Ciccotti (Angelo);ePierluigi Fortunato (figura muta dell’astante). Da non dimenticare il coro parrocchiale, composto da: Antonella Fusca, Assunta Gullà, Caterina Bagnato, Cinzia Pugliese, Francesca Aprile, Mattia Barbuto, Marianna Vecchio, Maria Assunta Pirilli e Settimia Mobrici. Costoro hanno accompagnato e intercalato le parti recitate, cantando all’unisono brani tratti dalle musiche originali.

La scenografia, essenziale, improntata alle forme medievali assisiane, raffigurante centralmente la Porziuncola, la stessa che Il Santo di Assisi restaurò ed elesse a propria dimora, è stata realizzata da Antonio D’Arenzo, professore d’Arte. Antonietta Fusca, docente ed esperta di teatro, ha curato la regia dello spettacolo. Ha preparato gli attori attraverso un lungo e rigoroso tirocinio, ottimizzando i vari contributi individuali e dando vita ad una messinscena armoniosa e applaudita. Tanti gli spettatori in piazza, tra sanconesi e non, accorsi ad assistere a “Forza venite gente”. Tra questi Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia.